В Госдуме прокомментировали угрозу «вторжения России» на Украину

https://static.news.ru/photo/109c5bec-4e93-11eb-8d95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предсказанное службой внешней разведки Украины «вторжение России» даже теоретически в Москве не рассматривается. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Ранее украинская разведка доложила о предполагаемом марш-броске военнослужащих РФ в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.

Видимо, после политического тюнинга «супер-аналитики Украины 2.0» предрекают, что возможно и потенциально Россия вторгнется на территорию Украины, чтобы добыть воду. Как говорится, замах на рубль — удар на копейку. Потенциально может произойти всё, даже присоединение Украины к России, а вот наше вторжение на территорию Украины даже теоретически не рассматривается в Москве, — заявил РИА Новости Бальбек.

По его словам, даже математические расчёты показывают, что добывать воду на территории Крыма в самых сложных условиях выйдет гораздо дешевле военной операции.

Если в Киеве не верят, то пусть спросят у своих европейских хозяев — те умеют считать деньги и подтвердят мои слова, — добавил депутат.

Как писал NEWS.ru, Служба внешней разведки Украины предрекла «вторжение российской армии» на территорию страны. Украинские разведчики уверяют, что Россия может под надуманным предлогом «совершить марш-бросок» в Херсонскую область для того, чтобы установить контроль над дамбой Северо-Крымского канала.

Ведомство полагает, что такой шаг Москва предпримет для обеспечения Крыма водой. В отчёте Службы внешней разведки, опубликованном на сайте ведомства, также говорится, что Украина обеспечивала до 85% поставок воды на полуостров, но при этом не говорится, что Киев прекратил поставку воды в одностороннем порядке.

В Госдуме соображения о российской агрессии уже назвали фантазией в воображении украинских чиновников. Именно так, по мнению российских парламентариев, эта информация подаётся западным кураторам.