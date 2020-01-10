https://static.news.ru/photo/70ed824c-3453-11ea-8f69-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos/Global Look Press

В Госдуме на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой заявили, что перспективы развития таких связей есть, но для этого нужно свести на нет политические разногласия.

Об этом сказал член комитета нижней палаты парламента по международным делам Антон Морозов. По его словам, Россия и США способны наладить «любые связи». Главным условием для этого является отсутствие политических разногласий.

Я надеюсь, что со временем мы сведем эти разногласия на нет, — передаёт RT его слова.

По мнению Морозова, РФ остаётся крупнейшим в мире поставщиком ресурсов на международный рынок. Поэтому отказ от торгового сотрудничества с Россией для Трампа, как бизнесмена, было бы нелогичным поведением.