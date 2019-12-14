https://static.news.ru/photo/bed62a8e-1e84-11ea-814d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поведение депутата Госдумы, подарившего баночку вазелина главе района Нижегородской области, будет рассмотрено парламентским комитетом по этике в случае, если туда обратится губернатор региона. Имя последнего также фигурировало в связи с подарком.

Народный избранник Вадим Булавинов вручил необычный презент главе Балахнинского района Алексею Левковичу на открытии местной школы со словами «вам пригодится». После чего он добавил, что скоро с проверкой приедет губернатор области.

Когда обращение поступит, мы послушаем господина Булавинова, что он имел в виду. Если найдём предмет рассмотрения, рассмотрим на комиссии. Если это демонстративный жест и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения, — сказал председатель думского комитета по этике Отари Аршба РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новосибирская пенсионерка подарила региональному министру труда верёвку с мылом, спички и пачку соли. Это всё, что можно купить на сумму повышения прожиточного минимума, отметила она. Чиновник, в свою очередь, пояснил, что социальная выплата компенсирует разницу между прожиточным минимумом и назначенной пенсией. Размер доплаты рассчитывается индивидуально.