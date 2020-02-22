https://static.news.ru/photo/a65afbf2-559c-11ea-8856-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Новиков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ответил на обвинения США в адрес России из-за коронавируса.

По его словам, биологическое оружие разрабатывается целым рядом стран, среди которых есть и США. Он напомнил, что существуют версии возможной причастности Вашингтона к ситуации в КНР. Новиков подчеркнул, что США вряд ли можно считать отстающей страной в производстве биологического оружия.

Когда разработки соответствующие ведутся, есть масса заинтересованных сторон, причастных к этим разработкам с тем, чтобы свои исследования воплотить в жизнь и посмотреть, что из этого получается, — заявил Новиков в беседе с РИА Новости.

Депутат отметил, что всё тайное рано или поздно становится явным, поскольку то, что сегодня звучит как предположение, может подтвердиться с течением времени.

Агентство France-Press заявило со ссылкой на источники в Госдепе США, что в социальных сетях есть аккаунты, ведущие кампанию по дезинформации о коронавирусе. Они якобы связаны с Россией. Продвигается теория, что за вспышкой коронавируса СOVID-19 стоят США, считают журналисты.

NEWS.ru сообщал, что китайские учёные выяснили, что коронавирус начал передаваться от человека к человеку в ноябре или начале декабря 2019 года, ещё до вспышки эпидемии, которая произошла 31 декабря. Представители Китайской академии наук считают, что вирус попал на рынок морепродуктов в Ухани извне, а затем стал распространятся по всей стране.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая. Он считает, что существует всё меньше возможностей для сдерживания эпидемии.