В Госдуме прокомментировали намерение Навального вернуться в Россию

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Россияне негативно воспримут возвращение Алексея Навального в Россию. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Ранее оппозиционер заявил, что вернётся в Россию 17 января 2021 года. По его словам, он никуда не уезжал, так как оказался в Германии «в реанимационной коробке».

По мнению парламентария, Навальный — изменник родины и агент влияния западных спецслужб.

Возвращение Навального в Россию негативно воспримет население страны. Этот псевдополитик, называющий себя борцом с коррупцией, на самом деле — изменник Родины и агент влияния западных спецслужб. События последних месяцев чётко демонстрируют, что Алексей Навальный — это кукла на ниточках: дёрнули — и запел, ещё раз дернули и «неожиданно» отравился, а потом чудесным образом выздоровел в Германии, — рассказал Бальбек РИА Новости.

Депутат также заявил, что Навальному нечего делать в России, за пределами страны ему будет «милей и слаще», а «нам без него спокойней».

Ранее бывший генпрокурор РФ Валентин Степанков заявил, что возвращение Алексея Навального в Россию не приведёт его ни к чему хорошему. Он уверен, что оппозиционер будет задержан сразу по прилёту на родину, писал NEWS.ru.

Против Навального в России заведено два уголовных дела, одно из них было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, ФСИН обратилась с просьбой к суду заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный в связи с тем, что он не явился в отделение 29 декабря до того момента, как истёк условный срок.

По мнению самого Навального, раз не удалась попытка его убийства, то теперь его пытаются посадить. Оппозиционер считает, что это было предсказуемо.