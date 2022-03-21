Растянуть пояса: в Госдуме призвали увеличить госфинансирование партий

Политические партии, получающие финансирование из государственного бюджета, могут оказаться без средств из-за роста инфляции, и им придётся увольнять сотрудников, заявили в КПРФ. Коммунисты призвали увеличить объём финансов, направляемых в политические организации. Собеседники NEWS.ru в «Единой России» считают, что отдельным партиям государственных денег действительно не хватает. Однако единого мнения по вопросу увеличения финансирования политических сил в Госдуме нет. Политологи считают, что россияне не поймут просьб депутатов о дополнительных выплатах.

В разговоре с NEWS.ru депутат от КПРФ Юрий Синельщиков подчеркнул, что у коммунистов больше половины бюджета — деньги, полученные от государства. Если инфляция вырастет, партии «будет плохо», признался он.

Мы ещё и до инфляции считали, что надо [поднимать финансирование], а сейчас конечно же [надо]. Думаю, с учётом инфляции надо это подтягивать. Иначе мы не только всякую агитационную работу не будем обеспечивать, но и не в состоянии будем держать сотрудников, — пожаловался депутат.

Синельщиков рассказал, что зарплаты у сотрудников КПРФ уже сейчас достаточно низкие — «не то, что у депутатов». Если у партии не станет больше денег, люди начнут «разбегаться», уверен он.

Юрий Синельщиков Сергей Булкин/NEWS.ru

Идею Синельщикова поддержал политолог и член экспертного совета «Единой России» Дмитрий Орлов. Он заявил NEWS.ru, что это предложение логично, особенно на фоне резкого роста инфляции.

Для того чтобы эта инициатива имела шансы на принятие, она должна быть поддержана «Единой Россией». Не стал бы исключать, что «Единая Россия» может внести подобную инициативу сама, — подчеркнул он.

Однако не все в Госдуме согласны с идеей увеличить финансирование партий в кризис. Так, опрошенные NEWS.ru справедливороссы выступили резко против. Замглавы фракции и член президиума центрального совета СРЗП Дмитрий Гусев выразил уверенность, что поднятый вопрос сейчас неактуален. Такое же мнение высказал и депутат от партии Анатолий Грешневиков.

Времена такие, что сейчас не до того, — подчеркнул он.

При этом политик рассказал, что партии не тратят государственные деньги на предвыборную агитацию. По его словам, они выделяются только на уставную деятельность, в которую не входят избирательные кампании.

Зампред Госдумы, член ЛДПР Борис Чернышов обратил внимание, что сумма финансирования партий периодически индексируется, это стандартная практика. Также он обратил внимание, что после введения госфинансирования политическое поле страны изменилось в лучшую сторону. Однако «здесь нужно исходить из возможностей госбюджета», заключил он.

Российское законодательство предусматривает финансирование партий из бюджета по итогам последних выборов в Госдуму или президента. Сумма, которую государство направляет партиям, установлена в законе и в последний раз индексировалась в 2018 году. Сейчас это ежегодно 152 рубля за каждый голос за федеральный список партии на выборах 2021 года.

Причём деньги могут получать и те партии, которые не прошли в парламент — для финансирования список должен набрать 3% голосов, тогда как проходной барьер в нижнюю палату — 5% голосов. Поэтому в период с 2011 по 2016 год федеральное финансирование получало внепарламентское «Яблоко». Однако уже в 2016 году партия лишилась денег, набрав только 1,99% голосов. Сейчас из госбюджета деньги получают только организации, представленные в нижней палате.

Глава Центра взаимодействия с гражданским обществом «Яблока» Галина Михалёва рассказала NEWS.ru, что госфинансирование помогало партии, пока организация его получала. Когда деньги из бюджета приходить перестали, «Яблоку» пришлось собирать средства у сторонников. При этом в партии много волонтёров, которые работают бесплатно.

Деньги, полученные от государств, — значительная часть бюджета всех парламентских партий. Так, в I квартале 2021 года доходы из федерального бюджета составляли почти единственную статью доходов четырёх представленных в Госдуме на тот момент партий. Эти деньги организации расходовали практически полностью.

Отчётов партий за I квартал 2022 года ещё не опубликовано. Однако по результатам последних выборов можно посчитать, что «Единая Россия» получит около 4,3 млрд рублей, КПРФ — 1,6 млрд рублей, ЛДПР — 646 млн рублей, СРЗП — 639 млн рублей, а «Новые люди» — 456 млн рублей. Траты партий за последний период также пока назвать нельзя, но в I квартале 2021 года ЕР потратила на уставную деятельность 1,3 млрд рублей, КПРФ — 351 млн рублей, ЛДПР — 630 млн рублей, а СРЗП — 320 млн рублей.

NEWS.ru

Есть у партий и другие источники финансирования, но они, как правило, скромнее, чем средства из бюджета. В IV квартале 2021 года «Единая Россия» отчиталась о получении 1,248 млрд рублей от жертвователей-юрлиц. КПРФ тогда же получила 65 млн рублей пожертвований от граждан и 43 млн рублей — от компаний. СРЗП пожертвования тоже отправляли только организации — 44,5 млн рублей, а ЛДПР не получила ничего в качестве пожертвований. Членские взносы тоже не приносят большого дохода: в этот период об их поступлении из парламентских партий отчиталась только КПРФ — она получила таким образом почти 7 млн рублей.

Политолог и политтехнолог депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев рассказал NEWS.ru, что финансирования партиям действительно не хватает: если ЕР за счёт крупных пожертвований и хорошего результата на выборах получает достаточно денег, то другие политические силы «испытывают больший голод». По его словам, обслуживание партии стоит достаточно дорого. Для организаций требуется арендовать помещения в каждом регионе и нанимать аппарат, оплачивать накладные расходы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Партия, даже маленькая, стоит сотни миллионов, — подчеркнул политик.

По его мнению, если совсем лишить партии финансирования, они сразу попадут в зависимость от олигархов и «будут продаваться направо и налево криминалу, жуликам». Однако и повышать выплаты не стоит, уверен он.

Я понимаю, пенсионеров проиндексировать, самые незащищённые. Но депутаты обойдутся, пусть затянут пояса. Пускай кофе пьют меньше, рекламой меньше занимаются, — добавил Матвейчев.

Политолог Илья Гращенков тоже отмечает, что несмотря на очевидный рост затрат партиями, «затягивать пояса надо начинать с себя». Поэтому сопереживания у россиян депутаты не найдут, уверен эксперт.