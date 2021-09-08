В Госдуме призвали не слушать нотации ЕС насчёт Крыма и диверсантов

Депутат Госдумы РФ Роман Бальбек призвал россиян не слушать нотации Евросоюза насчёт Крыма и диверсантов, подорвавших газопровод на полуострове. Слова политика передаёт РИА Новости.

Мы если будем слушать ЕС, то завтра должны будем с поднятыми руками сдаться на милость Украине, а затем, собрав вещи, покинуть полуостров как граждане якобы государства-агрессора. Так что обойдёмся без европейских советов и нотаций, — заявил Бальбек.

Депутат подчеркнул, что если бы газопровод взорвали «где-нибудь под Брюсселем», то страны Евросоюза, напротив, требовали бы наиболее сурового наказания для преступников. Бальбек предложил «оставить всё как есть», то есть посадить виновных в тюрьму, а европарламентариям «отправиться по домам с чувством выполненного долга».

Ранее, 23 августа, трое подозреваемых, один из которых — бывший зампредседателя меджлиса крымско-татарского народа (запрещён в РФ), Нариман Желялов, намеренно повредили газопровод в крымском селе Перевальное с помощью взрывного устройства. Они были арестованы и дали на камеру признательные показания: по словам одного из преступников, операцией руководил некий «Саид», который, по версии ФСБ, является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины. По имеющимся данным, фигурантам дела пообещали около $2 тысяч за исполнение диверсии.

ФСБ уже обвинила в преднамеренной диверсии на газопроводе Крыма сотрудников ГУР Украины, назвав их имена и должности.