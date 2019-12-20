https://static.news.ru/photo/cfd13932-2307-11ea-b32c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С выводами по поводу грядущего противостояния Германии и США из-за «Северного потока — 2» спешить не стоит. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков.
Он напомнил, что озвучивать громкие заявления — часть «профессии» политиков.
Важно то, что сейчас будет делать немецкое правительство и пойдёт ли оно дальше заявлений. Очень интересно будет следить за метаниями Германии, которая всегда действовала исходя из американских пожеланий, — приводит слова Примакова URA.RU.
Депутат предположил, что пределы жёсткости позиции Германии будут известны в ближайшие пару недель. Если немецкие компании начнут выходить из проекта, это будет означать, что правительство оказало на них давление.
Ранее, как писал NEWS.ru, Ангела Меркель раскритиковала планы США ввести санкции против России из-за газопровода «Северный поток — 2». Политик выступила за проведение «решительных» переговоров.