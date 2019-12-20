https://static.news.ru/photo/cfd13932-2307-11ea-b32c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С выводами по поводу грядущего противостояния Германии и США из-за «Северного потока — 2» спешить не стоит. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков.

Он напомнил, что озвучивать громкие заявления — часть «профессии» политиков.

Важно то, что сейчас будет делать немецкое правительство и пойдёт ли оно дальше заявлений. Очень интересно будет следить за метаниями Германии, которая всегда действовала исходя из американских пожеланий, — приводит слова Примакова URA.RU.

Депутат предположил, что пределы жёсткости позиции Германии будут известны в ближайшие пару недель. Если немецкие компании начнут выходить из проекта, это будет означать, что правительство оказало на них давление.