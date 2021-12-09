В Госдуме призвали Киев не устраивать новые провокации
Депутат ГД РФ Шхагошев призвал Украину не устраивать очередных провокаций
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:05, 10 декабря 2021
Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press
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Россия всегда готова к адекватному ответу, поэтому Украине следует впредь воздержаться от провокаций, подобных той, что она устроила у Керченского пролива с кораблём «Донбасс». Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Украине такие провокации не стоит устраивать. Серьезной угрозы они на самом деле не представляют — они всегда получат адекватный ответ. Более того, мы помним 2018 год, когда они попытались это сделать — были предприняты очень профессиональные и своевременные меры, — заявил депутат.
Шхагошев подчернул, что подобные инциденты не несут военной угрозы для РФ, однако провокации создают значительные проблемы для движения гражданских судов.
Ранее сообщалось, что в сторону Керченского пролива следует корабль управления «Донбасс» ВМС Украины. Требования изменить курс он не выполняет.
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях. Это акватория совместного пользования.