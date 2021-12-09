В Госдуме призвали Киев не устраивать новые провокации

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В Госдепартаменте США сообщили, что президент Джо Байден не заключал с Россией никаких сделок и не делал никаких уступок. При этом известно, что Байден проинформировал украинского президента Владимира Зеленского о содержании своих переговоров с Путиным. Главы двух стран также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов США и Украины проходили в очень открытой, прямой атмосфере. Президенты начали с самого главного: президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите...