В Госдуме призвали ЕС прекратить «вопль» о крымской земле

https://static.news.ru/photo/56631b88-8d0f-11eb-ab64-96000091f725_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Евросоюз и власти Украины должны прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Так он отреагировал на заявления Внешнеполитической службы ЕС и МИД Украины, утверждавших, что не признают указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землёй в 19 из 25 муниципальных образований Крыма.
Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории. Решение о запрете владения землей иностранцам — справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией, — отметил депутат в беседе с РИА Новости.
Те, кто получили российское гражданство, являются законными собственниками земельных участков, подчеркнул Шеремет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что после вступления в силу запрета на приобретение иностранцами земли в Крыму граждане других государств отказались не менее чем от 500 участков. Запрет вступил в силу 20 марта 2021 года. Под него подпадают территории Крыма и в частности Севастополя, а также Астраханской и Калининградской областей.