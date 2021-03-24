В Госдуме призвали ЕС прекратить «вопль» о крымской земле

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Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал санкции, введённые Канадой против российских властей. Он назвал новые меры бесполезными, так как они практически дублируют российские законы, сообщили в пресс-службе политика.

Канадские рестрикции также абсолютно бесполезны, поскольку фактически повторяют ограничения для руководителей спецслужб и правоохранительных органов, прописанные в российском законодательстве, — заявил он. По его словам, «санкции коллективного Запада» носят популистский...