В Госдуме придумали, как ответить на возможные санкции США

https://static.news.ru/photo/d2844112-7d9a-11eb-83d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При введении новых антироссийских санкций со стороны США следует ограничиться дипломатическим демаршем, а также осудить незаконные ограничения в адрес России.

Поскольку Россия большая, самодоcтаточная страна, она сможет преодолеть любые незаконные ограничения, которые накладывают на неё США и Евросоюз, — заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов журналистам «Известий».

Он подчеркнул, что возможные санкции наносят больший урон экономике резидентов США и Евросоюза, которые хотят развивать отношения с российским бизнесом, а также поддерживают российские инвестиционные проекты. По словам Морозова, санкции не нанесут России ощутимого ущерба, поэтому на них бессмысленно отвечать.

Госдепартамент США 3 марта заявил, что откажется от новых санкций против России, если Москва задекларирует, а потом уничтожит «необъявленное химическое оружие». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Штаты считают себя самым главным борцом с химическим оружием, при этом свой арсенал химического оружия они не уничтожили и хотят увести дискуссию от этого вопроса.

Администрация Байдена ранее озвучила первую порцию назидательных антироссийских санкций. Планируется, что за ними последуют другие рестрикции. NEWS.ru разбирался, как российские власти должны ответить Штатам наиболее зеркально.