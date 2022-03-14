В Госдуме предложили ввести налог для компаний, ушедших с российского рынка

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создать реестр коммерческих структур, ушедших с российского рынка или приостановивших работу на нём по политическим мотивам, и присвоить им статус неблагонадёжных. Как пишут «Известия», последствием этого должны стать дополнительные налоги с прибыли компаний, которые решат вернуться на отечественный рынок.

Для возвращения в Россию должен появиться страховой депозит — своеобразный гарант от их эмоционального поведения. Если компании лезут не в экономику, а в политику, то пусть отвечают рублём, — сказал Хамзаев.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг призвал с осторожностью относиться к введению каких бы то ни было мер в отношении зарубежных компаний. По его словам, в ближайшее время могут появиться решения, которые пробудят у иностранных компаний интерес вернуться на российский рынок.

Как отметил сопредседатель организации «Деловая Россия», зампредседателя общественного совета Минпромторга Антон Данилов-Данильян, многие компании приостанавливают деятельность лишь формально и намерены управлять бизнесом из стран, не наложивших санкции на Россию.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. По его словам, нужно передавать предприятия тем, кто хочет работать.

Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти пойдут на этот шаг, если организации полностью уйдут из страны. Пока же правительство намерено тщательно мониторить ситуацию в компаниях, которые заявили о временной остановке с сохранением рабочих мест и заработной платы.

Мишустин сообщил, что подготовлен законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств. Согласно документу, в компании, которая примет решение закрыться в России, может быть введена внешняя администрация. В дальнейшем судьбу предприятия будет решать владелец.