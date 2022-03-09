В Госдуме предложили вернуться к НЭПу

России нужно сделать экономику свободной и вернуться к концепции новой экономической политики (НЭП) 1921 года, считает зампред комитета Госдумы по госстроительству Анатолий Лисицын (СРЗП). В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что любую среду активной делает именно конкуренция.

Президент правильно сказал: экономику надо сделать свободной. Для этого надо вернуться к истории 1921 года, когда был принят закон о новой экономической политике. Тогда отказались от военного коммунизма, когда всем руководило государство, как у нас сейчас, — сказал он.

По мнению парламентария, необходимы законы, которые позволят малому и среднему бизнесу уйти «от налогового бремени, от массы проверок, от всех долгов и кредитов, в которых они сегодня увязли». Сейчас же, отметил он, всё работает по принципу «ручного контроля», чего быть не должно.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, что кабмин разработал план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций. Предлагается поддержать гостиничный бизнес, снизив некоторые платежи государству, и не дать остановиться проектам в сфере строительства. Также планируется мониторить стоимость наиболее социально значимых продуктов питания, в том числе цен на хлеб.