В Госдуме предложили урегулировать статус священников в армии

В России необходимо урегулировать правовой статус священников в армии, заявил NEWS.ru член рабочей группы Госдумы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов. По его словам, сейчас представители РПЦ получают низкую зарплату, что вынуждает их служить в других местах.

У нас пока не урегулирован статус священников, которые окормляют военнослужащих. У них мизерные доходы, они вынуждены ещё где-то служить, чего нет в других странах мира, — сказал коммунист.

Он уверен, что этот вопрос следует поднять в рабочей группе по защите христианских ценностей.

О создании в группы объявил 14 февраля зампред ГД Пётр Толстой. По его словам, в объединение вошли члены всех фракций нижней палаты.

Ранее Гаврилов рассказывал, что группе предстоит заняться большим количеством вопросов. Среди приоритетных вопросов для депутатов числятся поддержка многодетных семей и гуманитарных проектов, в том числе в Сирии, позиция по вопросу церковного раскола на Украине и миротворчество. Кроме того, политиков интересует проблема суррогатного материнства и абортов. Коммунист уверен, что пропаганду бездетности в России вели СМИ и «зарубежные силы» и происходящее приведёт к «вымиранию русского народа».