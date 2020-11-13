В Госдуме предложили создать платформу по спасению Украины от националистов

https://static.news.ru/photo/3aa8374e-2715-11eb-b7d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Шеремет в ответ на инициативу киевских властей по проведению саммита, посвящённого возвращению Крыма, предложил создать международную платформу по освобождению Украины от западного влияния и националистов.

Киевские власти вынашивают идею о проведении некоего крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твёрдо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти, — сказал он РИА Новости.

Он считает, что жители Украины заслуживают того, чтобы к власти в стране пришли настоящие патриоты, понимающие важность восстановления, поддержания и укрепления отношений Киева с Москвой.

К сожалению, Украину сегодня используют западные заокеанские силы для противостояния с Россией. Они превратили Украину и её многомилионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, но самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала, — добавил парламентарий.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщало, что в Киеве в мае 2021 года планируют провести саммит «крымской платформы», где участники конференции обсудят вопросы о возвращении Крымского полуострова под контроль украинских властей. Для участия в конференции были приглашены представители Франции, Германии, Турции, США и Великобритании.

Накануне NEWS.ru писал, что Вооружённые силы Украины провели военные учения, в ходе которых отработали вторжение войск на территорию Крымского полуострова.