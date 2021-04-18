В Госдуме предложили регулировать ПДД федеральным законом

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Проект, предлагающий устанавливать правила дорожного движения (ПДД) федеральным законом, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Об инициативе депутатов сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в закон «О безопасности дорожного движения». Проект предполагает, что ПДД должны устанавливаться в рамках федерального законодательства, тогда как в настоящее время это поручено делать федеральным органам исполнительной власти, контролирующим участников дорожного движения.

В объяснительной записке к законопроекту говорится, в частности, о сомнениях в отношении мнения правительства РФ о том, что при существующей модели утверждения ПДД есть возможность оперативно вносить в них необходимые изменения или уточнять понятия, вызывающие неоднозначное толкование.

Авторы проекта напоминают, что до настоящего момента не урегулированы вопросы тонировки стёкол автомобилей, а также использования электроскутеров и электросамокатов.

Полагаем, что сложность дорожно-транспортных отношений требует создания единой системы законодательства и установления правил дорожного движения федеральным законом, что позволит исключить непубличный характер вносимых изменений в правила дорожного движения, в большей степени отразить требования к участникам дорожного движения и их права, — пишут депутаты ЛДПР.

Если законопроект получит поддержку, нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о предстоящем ужесточении наказания за езду в состоянии алкогольного опьянения после ДТП с участием блогера Эдварда Била, в результате которого сотрудница аппарата нижней палаты парламента получила серьёзные травмы. Как отметил Володин, вопросы о повышении ответственности планируется рассмотреть в приоритетном порядке в течение весенней сессии.