В Госдуме предложили признать соотечественниками всех русскоговорящих

Проект закона о признании соотечественниками всех владеющих русским языком внёс в нижнюю палату парламента первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, передаёт ТАСС. Документ разместили в электронной базе ГД 28 марта.

Законопроект устраняет недостатки неоправданно широкого толкования ключевого понятия «соотечественник». В частности, предлагается признавать соотечественниками лиц, владеющих русским языком и относящихся к народам, исторически проживающим на территории России, а также тех лиц, чьи прямые предки родились или проживали на территории Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.

Законопроект также предполагает уточнение перечня национальностей — исторических резидентов России. Отмечается, что в данном списке — граждане Белоруссии и Украины, а также представители коренных малочисленных народов.

Ранее против дискриминации русскоязычного населения ФРГ выступила глава МВД Германии Нэнси Фезер. Она осудила агрессию в отношении людей с российскими корнями и добавила, что власти будут защищать всех людей и все учреждения в Германии.

Как заявил директор Третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин, сейчас в Германии развёрнута широкомасштабная «кампания по демонизации России». По его словам, идёт травля всего русского, а также фиксируются случаи оскорблений русскоязычных граждан.

Всплеск антирусских настроений вызвала военная операция России по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.