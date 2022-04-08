Депутат Госдумы предложил временно приостановить подачу газа Европе

Россия должна жёстко ответить санкциями на «оголтелую, неуважительную и унизительную политику» Запада, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, которого цитирует РИА Новости. Для этого, по его мнению, Москва должна временно прекратить поставку энергоресурсов в Европу.

Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жёсткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема, — сказал Шеремет.

Ранее европейские страны ввели пятый пакет санкций против России. В частности, ЕС согласовал эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу в конце лета. Кроме того, Евросоюз запретил импорт из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.

Премьер немецкой земли Бавария Маркус Зедер спрогнозировал, что резкий отказ от газа из РФ грозит массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями. Граждан ФРГ предупредили, что дефицит внезапно появится везде, из-за чего под угрозой окажется их благосостояние.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет усиливать санкции против России. Лондоне намерен принять такое решение, вопреки тому, что уже сейчас некоторые категории британцев после недавнего повышения цен стали «уязвимыми».