В Госдуме предложили наносить превентивные удары по Украине

России необходимо перейти от заявлений с предупреждениями к конкретным действиям для оказания противодействия поставкам оружия Украине со стороны стран Запада, заявил «Газете.Ru» зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В частности, для этого требуется нанести превентивные удары по транспортной инфраструктуре.

Абсолютно любой вид вооружения требует от Москвы принятия соответствующих мер, предотвращающих его поставки для ВСУ. Нам пора от заявлений предупреждающего характера переходить к конкретным действиям. В частности, нанести превентивные удары по инфраструктуре Украины, в том числе транспортной. То есть по дорогам, мостам и аэродромам. Одновременно с этим следует наносить удары по самим эшелонам с вооружениями на территории страны, — добавил депутат.

По словам Швыткина, Россия начала специальную военную операцию, чтобы освобдить украинскую территорию от действующего фашистского режима и неонацистов. Поэтому те, кто вооружают Украину, являются «пособниками и соучастниками этого режима».

Российская сторона ранее направила всем странам, в том числе США, ноту в связи с поставками вооружений Украине. Об сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это связано с очередным заявилением президента США Джо Байдена, что он известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжат поставки оружия на Украину для самообороны.