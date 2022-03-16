В Госдуме предложили конфисковать имущество украинских олигархов в России

Конфисковать российское имущество украинских олигархов, не разделяющих позицию России и поддерживающих президента страны Владимира Зеленского, предложил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет. Об этом парламентарий рассказал РИА Новости. Вырученные от продажи этого имущества средства он намерен направить на восстановление Донбасса. Так же он предлагает в дальнейшем поступить и с имуществом непосредственно на Украине.

Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим Зеленского, не должны иметь имущество в России. Это имущество должно быть конфисковано и продано. Вырученные же средства можно направить на восстановление Донбасса, — сказал Шеремет.

С имуществом этих олигархов на Украине, по мнению депутата, следует поступить точно так же, а средства направить на восстановление инфраструктуры и экономики страны. Шеремет убеждён, что всё имущество олигархов является следствием наживы и воровства. Конфискация станет наказанием за содеянное.

Тем временем, стало известно, что новый пакет санкций США коснулся имущества российского олигарха Виктора Вексельберга. Минфин Соединённых Штатов раскрыл, что под санкции попала яхта и самолёт предпринимателя.

В свою очередь, российские бизнесмены Роман Абрамович, Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Дмитрий Лебедев попали в санкционные списки Великобритании. Как сообщает МИД Соединённого королевства, их активы заморожены, въезд на территорию страны им запрещён.

Власти Италии также приступили к процедуре заморозки €140 млн активов российских олигархов. Уже известно, что санкции коснутся яхт основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и владельца Volga Group Геннадия Тимченко.