В Госдуме предложили часть маткапитала брать наличными

Необходимо разрешить родителям забирать неиспользованные остатки материнского капитала наличными. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, пишет Парламентская Газета. По её словам у восьмисот тысяч граждан РФ имеются небольшие остатки маткапитала, которые можно потратить на текущие нужды семьи.

Мы прорабатываем инициативу, чтобы родители могли получить наличными остатки материнского капитала. Например, в декабре родители написали заявление, чтобы всю сумму маткапитала перечислили на покупку жилья, а в начале следующего года её проиндексировали, и часть средств осталась невостребованной. Сумма не больше 25 тысяч рублей, её уже ни на что не потратить. По данным Счетной палаты, такие остатки есть у восьмисот тысяч граждан, — отметила Буцкая.

Также парламентарий считает необходимым принятие закона о грудном вскармливании. Она подчеркнула, что уже идёт работа по его созданию - комитет рассматривает предложения врачей. По мнению Буцкой, в новом нормативном акте должны быть прописаны меры поддержки медицинских учреждений и родильных домов, необходимость создания банков грудного молока в перинатальных центрах, а также введения преференции для самих кормящих матерей. Это может быть специальное питание, льготы со стороны работодателей, выплаты, заключила депутат.

Ранее, Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о регулировании обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций. Вновь зарегистрированные зарубежные препараты до конца 2022 года будут продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. По мнению парламентариев, это позволит ускорить их введение в гражданский оборот и дальнейшее применение.