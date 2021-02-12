В Госдуме предложили Байдену посетить Крым

https://static.news.ru/photo/a827119e-6d17-11eb-ad44-96000091f725_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos

Президенту США Джо Байдену и представителям его администрации следует посетить Крым с официальным визитом. Это позволит раз и навсегда снять все инсинуации насчёт статуса полуострова и введённых санкций, считает депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Он заявил, что Крым находится в составе России уже почти семь лет, поэтому «от их так называемого непризнания и мнения ни холодно, ни жарко».

Мы во внутренние дела США не вмешиваемся, чего и им советуем. Если они хотят лично убедиться и разобраться в том, что происходит в Крыму, как истинные демократы, которыми себя мнят, то Байден и его администрация могут посетить Крым по официальному приглашению и пообщаются с крымчанами, — цитирует Шеремета РИА Новости.

По мнению парламентария, посетив Крым, власти США не только продемонстрируют способность к адекватному восприятию международной реальности, но и делом докажут приверженность уважению демократических принципов. Американские политики смогут увидеть, «как живут крымчане, как радуются и как справляются с последствиями блокад, устроенных Украиной». Они также смогут убедиться, что Крым развивается и что его жители «чтят и уважают демократические ценности», отметил Шеремет.

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН политический координатор постоянного представительства США при ООН Родни Хантер заявил, что США не признают попытку России аннексировать Крым и не отменят санкции, пока Кремль не изменит политику в отношении Украины, писал NEWS.ru.