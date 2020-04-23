В Госдуме поспорили о регулировании онлайн-митингов

https://static.news.ru/photo/77db5e0a-855f-11ea-9dd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Государственной думы по информационной политике обсудил необходимость специальных законов для регулирования онлайн-митингов — акций протеста против режима изоляции, которые начались в «Яндекс.Навигаторе» и других сервисах.

Глава комитета Александр Хинштейн предложил проследить за ситуацией и способностью IT-компаний «подобного рода вещи регулировать». Депутат отметил, что пока не слышал о законопроектах по регулированию виртуальных собраний возле отмеченных на картах правительственных зданий.

Вопрос в том, есть ли [у интернет-сервисов] этот механизм или нет Если мы поймем, что такого механизма нет, не исключаю, что нам придется вмешиваться. Но прежде, конечно же, детально обсудим с рынком, — цитирует Хинштейна ТАСС.

Первый зампредседателя комитета Сергей Боярский призвал не спешить с регулированием «онлайн-митингов» в условиях самоизоляции миллионов россиян. По его словам, многие россияне оказались под сильнейшим психологическим давлением, поэтому эмоциональные высказывания и критику можно понять.

Если там нет призывов к насилию, к противоправным действиям, то, на мой взгляд, не нужно преувеличивать и противодействовать такого рода выражению своей позиции, — заявил Боярский.

Как писал NEWS.ru, виртуальные митинги 20 апреля прошли во всех крупных городах страны. Так, сотни гневных сообщений москвичей появились на Красной площади. Модераторы «Яндекс.Навигатора» за несколько часов удалили с карт все метки протестующих за нарушение правил сервиса.