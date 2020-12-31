В Госдуме посоветовали Украине вернуться на семь лет назад

https://static.news.ru/photo/a8576db4-4c36-11eb-8c93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Украинским властям следует не призывать Крым и Донбасс переводить часы, а самому Киеву сделать путешествие во времени. Таким образом соседнее государство могло бы вернуться лет на семь назад — в тот период, когда страна была ещё мирной и стабильной страной, заявила член комитета Государственной думы по международным делам Елена Панина.

То было время, когда «19-летних юношей не сажали в тюрьму за шапку-ушанку с пятиконечной звездой», напомнила она, имея в виду закон о декоммунизации и уголовные преследования людей, у которых находят символику СССР.

Парламентарий напомнила, что ещё совсем недавно многие украинцы верили в способность своего президента Владимира Зеленского вернуть страну к нормальной жизни.

Однако теперь очевидно — они жестоко обманулись. Неудивительно, что именно его жители страны считают сегодня главным «разочарованием года», — цитирует Панину РИА Новости.

Ранее в ходе соцопроса более четверти жителей Украины назвали президента Зеленского неудачником 2020 года.

В канун наступления 2021-го политик в новогоднем обращении призвал Донбасс и Крым, которые живут по московскому времени, перевести часы назад и быть вместе с Украиной — «как одна семья, как один народ, как одна страна».

Кроме того, глава государства записал персональные новогодние видеопоздравления для каждого региона страны, писал NEWS.ru.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам проведённого на полуострове референдума.