В Госдуме попросили проверить НКО на предмет получения денег от Англии

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой направил запрос главе Минюста РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить данные о финансировании Великобританией нескольких российских НКО. В запросе ведомству говорится, что на помощь 34 проектам в 17 российских регионах выделено более 1 млрд рублей до 2023 года, сообщают «Известия».

Речь идет о создании и продвижении новых политических и общественных лидеров, формировании положительного восприятия их риторики среди россиян, подготовке изменений в образовании и активной работе с российской молодежью. На 34 проекта организациям из 17 регионов России было выделено более 1 млрд рублей до 2023 года, а также 81 млн на стипендиальную программу Chevening, — указано в заявлении.

Стипендия Chevening — система стипендий, позволяющая студентам с лидерскими качествами со всего мира проходить обучение в университетах Великобритании.

Работа кинофестиваля «Бок о Бок», фонда «Шаги», Екатеринбургского ресурсного центра для ЛГБТ и ЛГБТ-музея связана с привлечением как можно большей доли россиян к позициям толерантности, продвижением идей сексуальных меньшинств, воспитанием лидеров — представителей ЛГБТ, — добавил он.

Луговой добавил, что особенно часто денежные вливания направляются в проекты, занимающиеся наращиванием потенциала российских правозащитников, борьбой с пытками в тюрьмах и лоббированием закона о домашнем насилии. По его мнению, это делается для того, чтобы пробудить страх и напряжённость в стране, а также для увеличения протестных настроений.

Депутат отметил, что наибольшие суммы выделены организациям в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Архангельске, Великом Новгороде, Пскове, Пензе, Екатеринбурге, Челябинске, Йошкар-Оле, Перми и Томске.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Мария Бутина сообщила, что намерена представить на «суд партии» идею единого закона об иноагентах. Она отметила, что это будет рациональнее, нежели вносить корректировки в различные законопроекты. Бутина отметила, что существует необходимость создания единого механизма и критериев, чтобы сделать их более понятными для граждан. Она подчеркнула, что в России нет запрета на работу с иностранным финансированием, однако россияне «имеют право знать». Парламентарий добавила, что идея пока нуждается в доработке. Как только она вместе с коллегами сформирует проект, он будет представлен «на суд партии». Дальнейшая его судьба зависит от решения Госдумы.