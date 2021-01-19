В Госдуме подготовят заявление в связи с языковой дискриминацией на Украине

https://static.news.ru/photo/21a29496-5a56-11eb-8457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить проекты заявлений в связи с ограничениями по использованию русского языка на Украине и о помощи РФ в вакцинации жителей ДНР, ЛНР, Приднестровья и Нагорного Карабаха. С соответствующими предложениями выступил на заседании Госдумы первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Давайте мы попросим Константина Фёдоровича, поручим ему подготовить соответствующие проекты заявлений Госдумы как в части первого вопроса, так и в части второго, — цитирует ТАСС Володина.

Также спикер поручил руководителю делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ Петру Толстому поднять вопрос языковой дискриминации на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы европейские парламентарии обсудили права человека на Украине.

С 16 января на Украине всех поставщиков услуг независимо от формы собственности обязали обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах исключительно на государственном языке. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцам бизнеса грозит штраф от 5 100 до 6 800 гривен ($180-242).

Новая норма предусмотрена законом о государственном языке, который вступил в силу ещё в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой, а подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко.

Как писал NEWS.ru, отказ от русского языка грозит Украине статусом безнадёжной культурной провинции Европы. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, принадлежность к русскоязычному пространству давала республике возможность «сохраниться в качестве части ареала великой культуры», в то время как шаг в сторону от него повлечёт за собой окончательную провинциализацию Украины. По мнению сенатора, русскую подлинную культуру невозможно заменить «кока-колой и тупыми фильмами с американскими качками».