https://static.news.ru/photo/8b4de952-532e-11ea-b1d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку в Основной закон страны о закреплении полномочий Совета Безопасности и праве президента его возглавлять.

Авторами внесения соответствующих изменений в главы 4 и 6 Конституции РФ стали депутаты Павел Крашенинников и Андрей Макаров, а также члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Фёдоров, Николай Журавлёв и Андрей Турчак, сообщает РИА Новости.

В пункте о Совбезе они предложили отметить, что этот орган работает «в целях содействия главе государства в осуществлении его полномочий» в вопросах обеспечения нацинтересов, мира и согласия в стране, охраны суверенитета, предотвращения внутренних и внешних угроз. Также поправка закрепляет, что Совбез возглавляет президент страны.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон Павел Крашенинников считает, что вносить изменения в преамбулу Конституции в настоящее время нецелесообразно. Ранее он сообщил, что в Конституции России предлагается прописать цель формирования администрации президента, уточнить функции Совета безопасности РФ и неподсудность бывшего главы государства.