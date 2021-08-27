В Госдуме ответили на желание Киева «испортить жизнь» Поклонской

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал намерение украинских властей «испортить жизнь» Наталье Поклонской в случае её назначения послом России в Африке. В своём Telegram-канале он отметил, что подобные заявления следует рассматривать в ЕСПЧ.

По поводу возможного назначения Поклонской высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, если она сохранила украинское гражданство, у Киева есть возможность «испортить ей жизнь».

На примере Донбасса Володин перечислил меры, к которым могут прибегнуть власти Украины. Он отметил, что с такими принципами «стать демократическим государством нельзя».

А за Поклонскую не беспокойтесь. Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже, — написал Володин.

О возможном назначении Поклонской послом в африканской Республике Кабо-Верде некоторое время назад сообщили СМИ. Сама она эту информацию не подтвердила и не опровергла. При этом сказала, что ей интересна дипломатическая деятельность. Политолог Сергей Марков в беседе с с NEWS.ru отметил, что Поклонскую фактически исключили из списка депутатов будущей Думы, но при этом решили не обижать, чтобы она «не ушла в оппозицию или ещё что-то».