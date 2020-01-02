https://static.news.ru/photo/551ce36c-2d66-11ea-9d73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существующие сегодня границы между государствами признаны международным сообществом и соответствующим образом отражены на топографических картах. Поэтому территориальные притязания Эстонии к России несостоятельны, заявил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

По мнению парламентария, подобные действия не способствуют стабилизации российско-эстонских отношений.

В таких серьёзных сферах принцип «давайте менять границы» неприемлем и, будем говорить прямо, довольно опасен, — сказал Бальбек «Известиям».

Он напомнил, что в период распада СССР Эстония не озвучивала желаний пересмотреть границы, поэтому сейчас предъявление территориальных претензий с её стороны является необдуманным шагом.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, спикер парламента Эстонской Республики Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, который был заключён между Эстонией и Советской Россией в 1920 году, всё ещё имеет юридическую силу.

Согласно соглашению, Эстонская Республика тогда получила часть Ленинградской и Псковской областей. Однако в 1944 году эти территории были присоединены к РСФСР. Россия считает этот договор давно утратившим юридическую силу.