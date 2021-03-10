В Госдуме ответили на слова японского политолога о блокаде Курил

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Японские политики в очередной раз хотят обострить проблему «северных территорий». Об этом заявил первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова политолога Акио Каватао о блокаде Южный Курил.

Он отметил, что это происходит периодически, поэтому ничего нового в заявлении Каватао нет.

Российская позиция, в свою очередь, сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории, — сказал парламентарий RT.

Как писал NEWS.ru, Каватао заявил, что для решения «территориального вопроса» с Москвой Токио должен продемонстрировать показать «готовность и способность» заблокировать ряд проливов. В частности, проливы между материковой Россией и Южными Курилами.

Он также отметил, что Японии не следует торопиться с этим шагом. Он должен быть сделан, когда мощь РФ снизиться, как это было в 1990-е годы. При этом политолог признал, что ослабления России в ближайшем будущем не предвидится.

В начале марта в Кремле ответили на сообщения японских СМИ о том, что Курилы могут отойти Японии после смены власти в РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал не читать подобные издания.