В Госдуме ответили на призыв Киева «открыть доступ» в Крым

https://static.news.ru/photo/bece28d4-83af-11eb-bb54-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не должен рассказывать небылицы насчёт закрытости Крыма, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, если дипломату не терпится посетить полуостров, то надо всего лишь согласовать вопрос с российским МИД, сообщает РИА Новости.

Так Шеремет отреагировал на выступление Кулебы на неформальном заседании СБ ООН, на котором тот призвал Москву предоставить доступ в Крым в соответствии с международным правом.

Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было, и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы. Если Кулеба не знает, как напроситься к нам в гости, чтобы перенять опыт России по развитию своих территорий, то стоит обратиться в МИД РФ и согласовать свой визит, — пояснил депутат.

Он добавил, Кулеба нагло врёт международной общественности, а Украина в это время пытается всячески преградить доступ на полуостров и для украинцев, и для иностранцев.

Киев вводит различные санкции и запугивает иностранцев уголовными делами, так как боится, что в мире всё больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома в России, — подчеркнул Шеремет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он заявил, что никогда не забудет о потере Крыма и разберётся с теми, кто создал условия для этого. Политик подчеркнул, что Киев не снимает с повестки вопрос о возвращении Крыма.