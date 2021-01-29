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В Госдуме ответили на призыв ФБК о введении санкций в отношении россиян

14:19, 31 января 2021 23

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев оценил вероятность введения властями США санкций в отношении высокопоставленных россиян по просьбе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён Минюстом РФ в список иноагентов).

По мнению парламентария, в Вашингтоне после штурма Капитолия хорошо подумают, прежде чем в очередной раз расширять ограничения по просьбе ФБК, сообщает РИА Новости.

Письмо с просьбой о санкциях направил президенту США Джо Байдену исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. В составленный им перечень включены фамилии 35 человек, в числе которых руководители СКР, ФСБ, ЦИК, главы администраций Москвы и Санкт-Петербурга, «Газпрома», «Роснефти» и другие лица. Этот список Ашурков намерен направить также в ЕС и британским властям.

Как писал NEWS.ru, письмо прокомментировал сенатор Владимир Джабаров. По его словам, оно «попахивает изменой Родине». Он также подчеркнул, что такие инициативы должны жёстко пресекаться.

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