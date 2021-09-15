В Госдуме ответили на призыв ЕП пересмотреть отношения с Россией

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал утверждение Европарламентом доклада о пересмотре отношений с Россией. По его словам, евродепутаты в своей антироссийской истерии перестали слышать голос разума, говорится в комментарии, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Одно из положений доклада предусматривает готовность ЕС не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму. Слуцкий отметил, что это является ярчайшим примером попытки вмешательства в российский избирательный процесс со стороны крупнейшей межпарламентской организации.

Депутат указал, что позиция ЕП подрывает перспективы разморозки диалога с новым созывом нижней палаты российского парламента. При этом он напомнил, что этот диалог был прекращён не по инициативе Москвы.

Остальные тезисы принятого документа вообще противоречат здравому смыслу. Ни доказательств, ни конструктива, одно лишь кликушество с высоких парламентских трибун, — отметил Слуцкий.

Он добавил, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и выразил надежду на здравомыслие европейских властей, которые уже ранее игнорировали одиозные призывы ЕП.

Доклад о холодной войне с Россией, как его называет автор — литовский депутат Андрюс Кубилюс, поддержали 494 члена ЕП. Против высказались 103, и ещё 72 парламентария воздержались.

Документ призывает власти ЕС и входящих в него стран пересмотреть политику сообщества в отношении России. В частности, «противодействовать угрозе безопасности» и бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран Восточного партнёрства, вести «выборочный диалог с Кремлём» и «поддерживать демократическое общество».