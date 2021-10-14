В Госдуме ответили на призыв Авакова начать войну за Крым

Безумием назвал слова бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о необходимости иметь наработанный сценарий возвращения Кыма вооружённым путём депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

Все эти заявление — сплошное безумие. Украине не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путем. В противном случае все закончится для украинской стороны плачевно и фатально. Не советую давать повод нашим вооруженным силам показать свою мощь. Все наступление украинской армии закончится, не успев начаться, — заявил Шеремет.

Он также призвал власти Украины прекратить «терроризировать» население Донбасса и дать гражданам возможность жить и развиваться так, как им того хочется.

Ранее экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Украина должна располагать наработанным сценарием возвращения «оккупированных» территорий Крыма и Донбасса с использованием современных ворм вооружения и стратегий.