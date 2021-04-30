В Госдуме ответили на отказ США выдавать визы россиянам

https://static.news.ru/photo/4eba0642-a9b3-11eb-9b63-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прекращение посольством США в Москве выдачи виз россиянам прокомментировал первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, речь идёт о новом витке обострения российско-американских отношений, сообщает «Подъём».

У Вашингтона есть различные способы давления на другие страны, в числе которых экономические санкции, активизация блока НАТО. Однако сейчас США используют новую тактику. Их сателлиты призывают к отключению России от платёжной системы SWIFT, а Вашингтон тем временем сворачивает выдачу виз. Депутат предположил, что американские власти хотят таким образом повлиять на внутриполитический климат в РФ.

По словам парламентария, эта мера хоть и затронет довольно большой круг россиян, но всё же не станет катастрофой для страны. Кроме того, Москва предпримет ответные действия.

Если железный занавес сформируется, он должен быть обоюдным. Думаю, будут продуманы ответные меры и шаги, — заявил Новиков.

Ранее сообщалось, что посольство США Москве на 75% сокращает штат сотрудников и с 12 мая сводит к минимуму оказание консульских услуг. В частности, будет прекращена выдача неиммиграционных виз для недипломатов, не будет осуществляться деятельность по выдаче и замене документов, в том числе паспортов США. Кроме того, американским гражданам, у которых истекает срок визы, рекомендовано покинуть Россию до 15 июня.