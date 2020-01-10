https://static.news.ru/photo/30c3c9ba-33a4-11ea-8c16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На ноты протеста Киева из-за визитов российских государственных деятелей в Крым в Москве уже давно не обращают внимание и расценивают это как формальность. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий также подчеркнул, что Россия и впредь не собирается реагировать на подобные послания.

Мне кажется, что постепенно ситуация выровняется, продолжаться так долго не может. Мы видим, что все больше туристов с Украины приезжают в Крым, люди видят перемены, которые происходят там, — цитирует депутат РИА Новости.

Чепа также посоветовал властям Украины сосредоточиться на эскалации кризиса в Донбассе. По его мнению, это должно стать для руководства страны задачей номер один.

Если президент Украины Владимир Зеленский проявит свою позицию, сможет противодействовать националистам, тогда ситуация выровняется и по крымскому вопросу, — пояснил парламентарий.

Черноморский и Северный флоты провели 9 января в акватории Крымского полуострова совместные учения. За их ходом следил российский лидер Владимир Путин. В манёврах принимали участие более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России, писал NEWS.ru.