В Госдуме оценили идею экс-послов США об удачном времени для возврата Крыма

https://static.news.ru/photo/cbdd9406-e969-11e9-9637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Пандемия коронавируса никак не влияет на боеготовность российской армии в случае притязания на её территории. Об этом заявил депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя идею американских дипломатов, которые предложили воспользоваться эпидемией для оказания давления на Россию и возвращения Крыма Украине.

Они просто не знают наш национальный менталитет, не желают учить нашу историю, поэтому и надеются на принципы давления в отношении нашей страны. Россия многое повидала, а уж пережила такое, чего другим и не снилось, — заявил он в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что никакое внешнее давление не вернёт Крым под контроль Киева.

Ранее бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR заявили, что пандемия COVID-19 предоставила «неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине и «вернуть» Крым Киеву. Для этого необходимо лишь надавить на Россию.

Дипломаты считают, что глава Белого дома Дональд Трамп вместе с лидерами Германии, Франции и Украины должен предложить Кремлю прекратить конфликт в соседней стране, а взамен пообещать отменить антироссийские санкции, писал NEWS.ru.