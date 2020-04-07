Политика

В Госдуме оценили идею экс-послов США об удачном времени для возврата Крыма

09:26, 08 апреля 2020 5 021
Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Пандемия коронавируса никак не влияет на боеготовность российской армии в случае притязания на её территории. Об этом заявил депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя идею американских дипломатов, которые предложили воспользоваться эпидемией для оказания давления на Россию и возвращения Крыма Украине.

Они просто не знают наш национальный менталитет, не желают учить нашу историю, поэтому и надеются на принципы давления в отношении нашей страны. Россия многое повидала, а уж пережила такое, чего другим и не снилось, — заявил он в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что никакое внешнее давление не вернёт Крым под контроль Киева.

Ранее бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR заявили, что пандемия COVID-19 предоставила «неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине и «вернуть» Крым Киеву. Для этого необходимо лишь надавить на Россию.

Дипломаты считают, что глава Белого дома Дональд Трамп вместе с лидерами Германии, Франции и Украины должен предложить Кремлю прекратить конфликт в соседней стране, а взамен пообещать отменить антироссийские санкции, писал NEWS.ru.

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