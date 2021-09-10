В Госдуме ответили главе «Нафтогаза» на идею заблокировать СП-2

В Госдуме отреагировали на заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что у США есть возможность заблокировать работу «Северного потока — 2» до его введения в эксплуатацию. Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT заявил, что европейские компании не захотят жертвовать своими деньгами ради Украины, и Киеву пора признать то, что запуск СП-2 — давно свершившийся факт.

Я хотел бы задать встречный вопрос. А почему европейские компании должны жертвовать своими деньгами и, более того, своими жителями ради Украины? Почему газопровод, который не ремонтировался 30 лет и в который ничего не вкладывалось, должны сейчас всем миром защищать? Мне кажется, именно эти вопросы стоит задать самому себе представителю Украины, — сказал он.

Он подчеркнул, что уже в эту зиму газ будет поступать по «Северному потоку — 2» в Европу, и Украине осталось только смириться с этим фактом.

Можно конечно говорить, пытаться пиариться, но в данной ситуации уже ничего не изменить, — резюмировал Ананских.

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко сообщил, что работе газопровода «Северный поток — 2» могут помешать США, если введут санкции и тем самым вынудят европейские компании отказаться от покупки российского топлива.