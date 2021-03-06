В Госдуме отреагировали на слова польского генерала о войне НАТО и России

https://static.news.ru/photo/bff3ffca-7f56-11eb-99a4-96000091f725_660.jpg Александр Пятикоп Фото: duma.gov.ru

Заявления бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, описавшего варианты наступления НАТО на Россию, являются недружественными и несовременными. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Пятикоп.

Такие высказывания я расцениваю как недружественные. Поляки — наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше, — проводит РИА Новости слова парламентария.

Он добавил, что у России есть всё необходимое для обеспечения безопасности своих граждан, но в целом такие заявления «печальны и несовременны».

Ранее Скшипчак назвал силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного региона основными в случае военного конфликта. Бывший военный прогнозирует, что российские войска смогут захватить Прибалтику в срок от двух до четырёх суток.

Как сообщал NEWS.ru, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя высказывания Скшипчака, призвал прекратить заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться, и перестать обращать внимание на заявления отдельных отставных генералов.