https://static.news.ru/photo/1986fb02-2498-11ea-a79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме прокомментировали слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, допустившего проведение досрочных президентских выборов в 2020 году. Как предположил депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов, Зюганов пытается выставить ситуацию в стране «в не очень хорошем свете», чтобы увеличить рейтинг собственной партии.

Зюганов не относится к тем людям, которые определяют, будут выборы досрочные или нет. Пока никаких общественно-политических посылок для этого нет, Дума работает достаточно эффективно, и я не вижу оснований для досрочных выборов, — заявил он в беседе с РИА Новости.

Депутат отметил, что Зюганов таким образом хочет набрать очки на будущих выборах, однако заметил, что «очки набираются реальными делами, а не высказываниями».

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России могут быть досрочно проведены выборы главы государства. Выступая на конференции в столичном Доме Союзов, он рассказал о планах партии на начало 2020 года.

Высказывание Зюганова вызвало тревогу в соцсетях. Пользователи развернули целую дискуссию о том, можно ли доверять его прогнозу и какие цели преследует сам политик, делая подобные заявления. Россияне предположили, что он знает о каких-то «подковёрных разборках», которые тщательно скрывает Кремль.