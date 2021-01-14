В Госдуме отреагировали на слова Кравчука о компромиссе по Крыму

https://static.news.ru/photo/2dbf306c-56c9-11eb-8515-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Депутаты Госдумы считают, что никакого компромисса по Крыму быть не может. Так российские политики прокомментировали высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что противоречия между государствами можно разрешить на переговорах.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что слова Кравчука являются политическим заявлением, не связанным с реальностью.

Никакого компромисса в отношении Крыма невозможно. Это исключено. Статус полуострова однозначен — это законная территория России, и нет другого пути, нежели признать это, — сказал Шеремет.

Он считает, что с признания Киевом выбора крымчан, сделанного в 2014 году на референдуме, и начнётся урегулирование проблем между Россией и Украиной, а без этого киевским властям лучше оставить полуостров в покое.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что заявление Кравчука не означает поддержки его позиции официальным Киевом.

Кравчук как политическая фигура — полный ноль. И то, что он говорит, вовсе не означает, что официальный Киев разделяет его мнение. С кем нам договариваться по Крыму и Донбассу? С экс-президентом Украины, который постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления? — задался вопросом депутат.

Он считает, что Москва не нашла общего языка с киевскими властями, поскольку «у них в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону».

Кравчук «гоняет воздух по пустой комнате», изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является, заключил Бальбек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что России и Украине необходимо договариваться по вопросу Крыма, чтобы решить все противоречия. Такое мнение высказал Леонид Кравчук. По мнению политика, при помощи переговоров можно прийти к урегулированию накопившихся конфликтов, например, вопроса с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать сложности, отметил Кравчук.