В Госдуме отреагировали на призыв МИД Украины по «нормандскому формату»

https://static.news.ru/photo/c1b09f3c-3a21-11eb-a3ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал украинских дипломатов научиться выполнять договорённости, которые были ими же подписаны.

Ранее МИД Украины призвал Москву принять меры для продолжения работы в «нормандском формате», а также в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе для выполнения договорённостей, которые были достигнуты в ходе парижского саммита 9 декабря 2019 года.

Какую-то мутную историю предлагает нам украинский МИД — сами шарахаются от Минских соглашений и не желают их выполнять, а теперь вдруг призывают нас официально признать себя одной из сторон конфликта, — цитирует РИА Новости российского парламентария.

Он добавил, что Россия не станет после заявления киевских властей «упрашивать» представителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР сложить оружие и сдаться.

Не на тех напали, господа украинские дипломаты. Сначала научитесь выполнять вами же подписанное, а затем обращения пишите, — заявил Бальбек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что невыполнение парижских договорённостей по Донбассу не даёт странам — участницам «нормандского формата» двигаться вперёд.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство до сих пор не признало самопровозглашённые республики.

Как писал NEWS.ru, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что новую встречу в «нормандском формате» можно проводить после выполнения Украиной парижских соглашений. Из семи конкретных шагов, которые были согласованы в Париже, выполнены только два, да и то частично. Речь идёт об обмене пленными и укреплении режима прекращения огня, напомнил посол.