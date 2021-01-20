В Госдуме отреагировали на слова главы МИД Украины о покаянии Путина

https://static.news.ru/photo/6c2aeda4-5b2f-11eb-aa16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором он выразил надежду на покаяние президента России Владимира Путина. По словам парламентария, разум украинского дипломата находится «за пределами существующей реальности».

Необузданные мечты уносят разум главного дипломата Украины за пределы существующей реальности. Никогда президент России не будет каяться ни перед карателями, ни перед бандеровцами, — цитирует РИА Новости российского депутата.

Бальбек отметил, что Россия идёт разными путями с Киевом — если в Москве настаивают на мирном урегулировании, то украинские власти, по мнению депутата, «в угоду Вашингтону» хотят физически уничтожить население Донбасса.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что Владимир Путин приедет и поклониться памятнику воевавшим на востоке страны силовикам и участникам национальных батальонов.

Как сообщал NEWS.ru, Дмитрий Кулеба заявил, что выступает против использования российской вакцины от коронавирусной инфекции, даже если её эффективность будет доказана.