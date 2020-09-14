В Госдуме отреагировали на непризнание Евросоюзом легитимности Лукашенко

https://static.news.ru/photo/a81247e0-f74d-11ea-b875-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Евросоюз, заявив о непризнании легитимности президентства Александра Лукашенко в Белоруссии и анонсировав санкции против Минска, снова включил двойные стандарты. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

На своей официальной странице в социальной сети он подчеркнул, что Евросоюз таким образом не только вмешивается во внутренние дела Белоруссии, но и пытается реализовать «венесуэльский сценарий», имея в виду ситуацию в южноамериканской стране, когда после победы на выборах президента Николаса Мадуро оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Поддержку антиправительственному политику тогда оказали Штаты, Евросоюз и страны Группы Лимы.

ЕС опять включает двойные стандарты, отказываясь признавать легитимность Лукашенко и анонсируя санкции против Минска. Таким образом, Брюссель продолжает оказывать давление, вмешиваясь во внутренние дела Белоруссии и реализуя венесуэльский сценарий, — заявил Слуцкий в Twitter.

После выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил бессменный глава республики Александр Лукашенко, страну захлестнули массовые акции протеста и забастовки на ведущих предприятиях. Митинги при этом сопровождались жёсткими задержаниями участников со стороны силовиков.

Белорусские граждане, участвующие в протестных шествиях, считают, что итоги голосования были грубо сфальсифицированы, и утверждают, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента Белоруссии вместо арестованного мужа.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лукашенко не является легитимным президентом республики. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, Евросоюз сейчас пересматривает отношения с Минском и анализирует секторы, в которых эти отношения можно будет заморозить.