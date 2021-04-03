«Мир Западу не нужен»: в Госдуме отреагировали на гибель ребенка в Донецке

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Отсутствие реакции на преступления киевского режима свидетельствует о том, что Западу не нужен мин на Украине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению Слуцкого, которое он приводит в своём Telegram-канале, трагедия, в результате которой погиб пятилетний мальчик, стала закономерным следствием политики украинских властей.

Киев ведет братоубийственную войну, направляя на юго-восток Украины снаряды с надписями «Детям Донбасса», — написал российский депутат.

Слуцкий подчёркивает, что на этом фоне слова о «российской агрессии» выглядят по меньшей мере цинично. При этом «Коллективный Запад» никак не реагирует на происходящее, подтверждая, что ему не нужен мир на Украине, но важно создавать напряжение у границ России ценой жизни мирных людей.

На геополитической шахматной доске Брюссель и Вашингтон пытаются разыграть кровавый гамбит, вряд ли отдавая себе отчет, что выигрышной эта партия быть не может, — написал депутат.

В субботу, 3 апреля, пятилетний ребёнок погиб на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством. Ранения получила 67-летняя пенсионерка. Об этом писал NEWS.ru.