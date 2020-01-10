https://static.news.ru/photo/98685618-3443-11ea-bf7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.

Мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана. Но должны помнить, что спровоцировали Иран на ответный удар Соединённые Штаты, — сказал РИА Новости Швыткин.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек.

Как писал NEWS.ru, представители Генерального штаба Вооружённых сил Ирана прокомментировали трагедию со сбитым «непреднамеренно» украинским лайнером Boeing 737. Сообщается, что воздушное судно было принято военными за вражеский самолёт. Как подчеркнули в Генштабе, в Иране ожидали ответа Соединённых Штатов Америки на нанесённые по их базам в Ираке ракетные удары. Вооружённые силы ближневосточного государства были приведены в полную боевую готовность в связи с угрозами Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении поразить множество целей на территории Ирана.