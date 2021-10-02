В Госдуме оценили заявление о действиях Саакашвили в интересах России

Прозападный курс властей Грузии является причиной заявления руководства страны о том, что экс-президент Михаил Саакашвили действует в интересах России. Об этом в беседе с РИА Новости заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

В субботу, 2 октября, руководитель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что задержанный накануне экс-президент страны якобы действует в интересах России — как и во времена своего руководства государством.

По мнению Елены Паниной, причина подобного освещения возвращения Саакашвили в Грузию проста.

Нынешнее руководство страны ведет абсолютно прозападный курс и вполне устраивает США. А «мишисты» нужны Вашингтону лишь для того, чтобы держать грузинские власти на коротком поводке. Саакашвили этого, конечно же, мало, — объяснила российский депутат.

Панина также отметила, что Саакашвили решил повторить «спектакль» с депортацией в Грузию, как это было четыре года назад на Украине — тогда политика выслали в Польшу и лишили гражданства. Российский депутат считает, что Саакашвили вновь надеется «легко отделаться» и нынешние его действия являются, вероятно, его собственной инициативой: экс-президент жить не может без власти, и чтение лекций в американских университетах за миллионные гонорары его не удовлетворяет.

Жажда власти и кидает его во все новые и новые авантюры, — резюмировала Панина.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории страны.

Ранее Саакашвили сообщил в Facebook, что вернулся на родину. Политик обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.

Грузинские власти не раз заявляли, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Он уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.