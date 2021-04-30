В Госдуме оценили заявление ЕС об ответе на санкции

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил заявление Евросоюза о категорическом осуждении ответных мер России на санкции ЕС, а также о праве организации на ответные меры в отношении Москвы. Об этом сообщает RT.

Мы лишь ответили зеркально на эти действия. Ну и, разумеется, выслушиваем нотации: «Мы вас накажем, а вы отвечать не смейте», — заявил депутат.

По его словам, Евросоюз первым выбрал путь давления на Россию посредством санкций. Политик напомнил, что российские власти предлагали Европе партнёрские отношения, но вместо этого Евросоюз принялся давить на Россию.

Ранее главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента выпустили совместное заявление, в котором осудили ответные меры Москвы на антироссийские санкции. Политики назвали такие действия неоправданным с юридической точки зрения шагом, который не имеет под собой никакого основания. В заявлении указано, что ответные меры Москвы стали «продолжением конфронтационной политики». В МИД Швеции намерены выразить протест против действий России. Для этого во внешнеполитическое ведомство вызван российский посол Виктор Татаринцев.

Совет ЕС 2 и 22 марта ввёл ограничительные меры против шести россиян. 29 апреля Европарламент поддержал антироссийскую резолюцию «О России, деле Алексея Навального, наращивании её военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику». В документе предложено перестать импортировать нефть и газ из Россию, отключить страну от банковской системы SWIFT, а также ввести санкции против российских олигархов в том случае, если Россия нападёт на Украину.

30 апреля МИД России внёс в санкционный список восемь человек, которым запрещён въезд в Россию. В него вошли европейские чиновники и представители евроструктур. Среди попавших под санкции оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.