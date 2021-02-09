В Госдуме оценили заявление Борреля о новых антироссийских санкциях

https://static.news.ru/photo/9f6f017a-6b7c-11eb-91c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкции в отношении России не изменили позицию Москвы в вопросах внутренней и внешней политики, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможном введении ЕС новых ограничений.

По мнению депутата, Борреля огорчает факт того, что российская сторона придерживается своего пути, а не слушает «команды из Брюсселя».

Думаю, что про новые санкции было сказано от обиды, — заявил Бальбек.

Он также предположил, что на новых санкциях будут настаивать Польша и страны Балтии, а «старая» Европа будет иметь более «взвешенное мнение», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что антироссийские санкции, введение которых обсуждают западные страны, вредят самому Алексею Навальному, так как в них просматривается явно выраженная русофобская риторика.

Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Эстония, Литва, Латвия и Польша ведут подготовку санкций в отношении российских чиновников и близких к власти людей, которые несут ответственность за задержание Навального и его арест.