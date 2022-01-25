В Госдуме оценили угрозу Байдена ввести санкции против Путина

Заявление президента США Джо Байдена о возможном введении санкций против российского лидера Владимира Путина раскрывает истинные намерения Штатов — им нужен управляемый президент России. Белый дом не устраивает то, что при Путине Россия стала сильной и самостоятельной, написал в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового, — отметил он.

По его словам, США хотят ввести санкции в отношении Путина за то, что он укрепил обороноспособность России, не допустил её развала и остановил войну на Кавказе, сделал страну суверенной и экономически независимой, а также проводит политику в интересах её населения.

Действия США в отношении России носят агрессивный характер, и это очевидно всем, добавил Володин. В понимании россиян это санкции не против Путина, а против выбора народа РФ, резюмировал политик.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Байден допустил введение санкций напрямую против Путина, если Россия вторгнется на территорию Украины. Он подчеркнул, что такой шаг будет иметь «огромные последствия» для мира.